Associação pede apoio para ir Odivelas ajudar enferneira com cancro

A Associação Desportiva de Árvore Forças Segurança Unidas lançou um apelo, no Facebook, a pedir ajuda para poder participar no torneio de futsal que está a organizar, no próximo dia 1 de julho, a favor de Rita Campos, uma enfermeira de Odivelas que tem um cancro da mama agressivo e lançou uma campanha para adquirir um medicamento que ajuda a prevenir recidivas da doença, que podem torná-la fatal.

Para viajar até Odivelas, onde o evento vai decorrer, a associação, que está sedeada em Vila do Conde, carece de um autocarro para transportar a equipa.

"Precisamos que alguma empresa ou clube desportivo nos disponibilize um autocarro, porque se tivermos de alugar é muito dispendioso", apela o presidente da associação, Bruno Brini, adiantando já ter conseguido apoio para gasóleo e portagens, havendo ainda "um motorista que se disponibilizou para trabalhar de forma solidária".

"A nossa ida a Lisboa é para ajudar uma pessoa, que, neste caso, é a Rita", diz Bruno Brini.