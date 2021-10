Autarca de Vila do Conde cancela o 5 de Outubro após derrota eleitoral

Ana Trocado Marques Hoje às 09:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Elisa Ferraz, autarca de Vila do Conde, diz que não faz sentido assumir papel que já não considera ser seu.

O convite chegou pelo correio. As comemorações do 111.º aniversário da Implantação da República em Vila do Conde seriam na terça-feira. No sábado, Elisa Ferraz, a presidente da Câmara eleita pela NAU em 2017 que perdeu as eleições do passado domingo para o PS, desmarcou todos os atos oficiais. Os socialistas criticaram. A presidente independente recusa assumir um papel que diz já não ser o seu. "Estou em transição de exercício. Não me sentia bem a assumir um cargo que já não é o meu", disse ao JN Elisa Ferraz.

A decisão chegou aos convidados sob a forma de um curto email: "O evento, para o qual recebeu convite, foi cancelado". Sem mais justificações.