Autoridades procuram jovem desaparecido em Vila do Conde

As autoridades procuram um jovem que terá desaparecido junto à Ponte d'Ave, entre Bagunte e Macieira da Maia, no concelho de Vila do Conde.

O alerta foi dado às 22.30 horas de quarta-feira à GNR de Vila do Conde, que alertou os Bombeiros Voluntários daquela cidade bem como a Proteção Civil.

"Continuam no local a procurá-lo, mas ninguém o encontrou. Nem vivo nem morto", avançou ao JN o cabo Pinto, do Comando Territorial da GNR do Porto.

No local estão duas viaturas e oito homens.

As buscas, que foram interrompidas durante a madrugada, foram retomadas esta quinta-feira às oito horas e estão a ser feitas na margem do rio Ave junto àquele local, mas também na água por, pelo menos, dois mergulhadores.