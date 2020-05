Barulho deu muitas queixas mas Forte vai voltar a ser discoteca

Ana Trocado Marques Hoje às 15:53 Facebook

Abriu portas como pousada de luxo em frente ao mar, mas, durante mais de uma década, foi discoteca ao ar livre, com entradas selecionadas e um barulho diário que, no verão, tirava do sério quem ali mora.

A concessão chegou mesmo a estar em risco, mas foi sendo sempre renovada. No início do ano, a Câmara de Vila do Conde voltou a abrir concurso para a concessão do Forte de S. João Batista. Valorizaria a promoção de atividades culturais abertas a todos, a redução do ruído e o regresso do hotel de charme. Agora, o júri propõe que seja o grupo Eskada o vencedor e o Forte de S. João voltará a ser uma discoteca.

A requalificação do Forte de S. João, que reabriu em 2000, foi custeada pelo Fundo de Turismo. Seria uma pousada de luxo, com oito suites, num edifício cheio de história, situado mesmo em cima da praia. Teria um restaurante, um bar, uma praça para pequenos concertos e até um posto de turismo.