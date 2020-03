Basquetebol e amigos ajudam adolescente a combater o cancro

Ana Trocado Marques Hoje às 09:27 Facebook

Quer ser jogador de basquetebol ou corredor de Fórmula 1 e sonha ir aos EUA ver um jogo dos Chicago Bulls. Gosta de História e Físico-Química, de jogar computador e de estar com os amigos.

Aos 14 anos, Kauan Valente luta contra um cancro raro da próstata. Agora, que em Portugal as portas se fecharam, recusa atirar a toalha ao chão. No Brasil, o tratamento custa 400 mil euros. O menino, que, entretanto, se fez jovem, só quer ter o direito de tentar.

Tudo começou com um pequeno caroço na virilha, que teimava em não desaparecer. Kauan, na altura com 13 anos, acabou no IPO. O diagnóstico chegou a 15 de janeiro do ano passado: rabdomiossarcoma. O nome, difícil de dizer, assustava, mas Kauan não baixou os braços e os dias continuaram a fazer-se entre a escola e o basquetebol no Clube Desportivo José Régio e o convívio com os amigos.

Seguiram-se seis meses de quimioterapia, mais três de um tratamento vindo de Bruxelas. A escola passou a ser à distância, mas, pelo menos uma vez por semana, faz questão de ir visitar amigos e professores. Vai ao basquetebol quando o corpo deixa e não dispensa os amigos, mas o cancro continua a espalhar-se.

Tratamento suspenso

Há duas semanas, o IPO suspendeu o tratamento de Kauan. Marcaram-lhe nova avaliação para 23 de março e mais nada até lá. "Não se mexem! O tumor nunca foi removido!", reclama a mãe, Kelly. A doença já lhe prende a perna e Kauan não quer ficar mais um mês a vê-la avançar.

Os pais meteram pés ao caminho. Pesquisaram, ouviram médicos, descobriram casos idênticos de sucesso e especialistas neste cancro raro no Brasil e nos EUA. A esperança reside agora no médico brasileiro Macedo Júnior, de S. Paulo, que faz duas cirurgias, químio e rádio inovadoras.

Kauan quer muito ir, mas o tratamento custa 400 mil euros. Dinheiro que a família não tem. O pai é vendedor e a mãe, fisioterapeuta, deixou de trabalhar para o acompanhar jovem, que tem dois irmãos, de 10 e dois anos.

Evento solidário

Em Vila do Conde e na Póvoa, multiplicam-se as iniciativas solidárias, com a Escola "José Régio" e o seu clube desportivo à cabeça. Hoje, a partir das 10 horas, a MCP Team estará com viaturas 4x4 no Parque da Cidade, na Póvoa de Varzim, num evento solidário.

Kauan já angariou cerca de oito mil euros, mas "ainda falta muito" e "o tempo corre". Todas as ajudas são bem-vindas.

Na página do Facebook "Todos juntos pelo Kauan" há uma conta solidária e toda a história do menino que só quer ficar bom para marcar mais três pontos.