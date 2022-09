Boas-vindas no IPCA com integração solidária e sustentável

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) deu, na manhã desta quarta-feira, as boas-vindas aos novos alunos com uma integração mais solidária e sustentável. Para isso, cinco instituições de cariz social e ambiental da cidade de Barcelos associaram-se a esta iniciativa e abriram as suas portas para receber os estudantes.

SOPRO, GASC, Cruz Vermelha, Santa Casa da Misericórdia de Barcelos e os Amigos da Montanha proporcionaram experiências enriquecedoras na dimensão humana e ambiental, dando a conhecer uma forma diferente de integração dos alunos no ensino superior.

"Acreditamos que, no final desta atividade, muitos estudantes que estão a participar se vão querer associar a estas entidades para fazer ações de voluntariado fora e dentro do contexto académico. E esse é o objetivo: plantar o gosto pela solidariedade", afirmou Carla Cruz, diretora dos Serviços de Ação Social do IPCA.

PUB

Já Tiago Maia, estudante no 1.º ano, escolheu fazer voluntariado com a associação Amigos da Montanha pois preocupa-se com as questões ambientais. "É algo que deveria ser ensinado em anos escolares anteriores pois é um problema futuro que nos deve preocupar a todos. Notam-se já as consequências da deterioração do ambiente", salientou.

Sofia Coelho, diretora da Unidade de Desenvolvimento Sustentável do ​​​​​​​IPCA, lembrou que a instituição tem estado atenta às questões da sustentabilidade e voluntariado, demonstrando, "a par de uma formação de excelência", que "pretende também desenvolver nos seus estudantes valores solidários e humanos".