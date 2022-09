Cadáver de homem retirado do rio Ave

JN Hoje às 12:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi resgatado o cadáver de um homem, na manhã desta quarta-feira, que foi encontrado a boiar nas águas do rio Ave, em Vila do Conde. Desconhecem-se as circunstâncias da morte.

O alerta para a Autoridade Marítima foi dado pela PSP pelas 7.15 horas. De imediato foram mobilizados para o local meios da Polícia Marítima e dos Bombeiros de Vila do Conde

"À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima constataram que se tratava de um corpo de um homem, tendo procedido à recolha e transporte do mesmo, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, para terra. O óbito foi posteriormente declarado no local pelo delegado de Saúde, tendo o corpo sido transportado de seguida pelos bombeiros, para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto, após indicação do Ministério Público", explica a Autoridade Marítima.