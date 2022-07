Câmara de Vila do Conde diz que abrigo de animais recusou ajuda

A Câmara de Vila do Conde diz que o abrigo da "Tarecos & Patudos", em Labruge, está ilegal e levanta "sérios problemas de segurança" e que a associação rejeitou todas as propostas para acolhimento dos animais.

"Construção de uma fossa e jaulas não permitidas pela tipologia do terreno", "falta de análises à água", "inexistência de Sistema de Proteção contra Incêndios" e "uma puxada ilegal de eletricidade". Foram estas, diz em comunicado a autarquia, as irregularidades detetadas, em abril, pela vistoria do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), na qual esteve presente a autoridade veterinária concelhia e o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA). À "Tarecos & Patudos" foi dado até setembro para encerrar o espaço, "dada a inviabilidade de o legalizar", e foram exigidos "relatórios frequentes sobre eventuais adoções". Até hoje, "nenhum foi enviado".

Foram ainda, explica a Câmara, contactadas duas associações locais - a Midas e a Cerca - com o objetivo de garantir alojamento para os animais que a "Tarecos & Patudos" não conseguisse adotante. "A mesma recusou esse apoio", frisa o comunicado.

Agora, e dado "o elevado risco de incêndio", o ICNF decidiu ordenar "o encerramento compulsivo" em cinco dias. O prazo, continua a contar a autarquia, terminou ontem e foi pedido à Câmara que verificasse "o cumprimento da notificação" e procedesse ao "respetivo encaminhamento dos animais que ainda se encontram no espaço", o que irá decorrer, "amanhã, dia 27 de julho, às 10h00".

"A Câmara, desde o primeiro momento, acautelou todas as medidas necessárias para assegurar o bem-estar animal, sendo sempre a prioridade dos serviços durante o acompanhamento deste processo e, infelizmente, a Associação nunca aceitou as opções propostas para o acolhimento faseado dos animais", lamenta a autarquia, liderada por Vítor Costa.