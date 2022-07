Câmara de Vila do Conde exige desmontagem da praça de touros

Ana Trocado Marques Hoje às 19:31 Facebook

A Câmara de Vila do Conde deu 48 horas à associação Juntos pelo Mundo Rural para desmontar a praça de touros amovível que montou em Ferreiró. A Autarquia alega que a estrutura está "ilegal". A Associação Ibérica de Defesa da Caça, Pesca, Tradições e do Mundo Rural garante estar a cumprir "todos os pressupostos da lei", acredita que irá realizar a corrida de touros no próximo dia 23 de julho e já está a vender bilhetes.

"A estrutura foi montada num terreno destinado a construção do tipo II, sem qualquer licenciamento", afirmou, ao JN, o presidente da Câmara. Vítor Costa explica ainda que a praça amovível foi montada, anteontem, sem sequer esperar pela resposta da Câmara ao pedido de autorização para a realização de espetáculo itinerante, também ele entregue pela Mundo Rural anteontem na autarquia.

A fiscalização municipal já esteve no local, levantou o respetivo auto de contraordenação e deu, agora, 48 horas à Mundo Rural para remover a estrutura.