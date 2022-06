Câmara de Vila do Conde não autoriza tourada em Bagunte

Dia 23 de julho em Bagunte, Vila do Conde, um mês depois em Baião. Seriam duas corridas de touros para "prestar homenagem às praças da Póvoa de Varzim e de Viana do Castelo" (já desativadas) e mostrar "que a tauromaquia está viva no norte do país", mas a Câmara de Vila do Conde já disse que não vai autorizar.

A Juntos pelo Mundo Rural - Associação Ibérica de Defesa da Caça, Pesca, Tradições e do Mundo Rural anunciou, com orgulho, as duas touradas: a 23 de julho, em Vila do Conde, na freguesia de Bagunte e a 23 de agosto em Baião. Era, explicava, "o regresso das corridas de touros ao Norte, num sinal inequívoco para os aficionados da Póvoa de Varzim e do norte que a tauromaquia está viva no norte do País" e "uma singela homenagem às Praças de Touros da Póvoa e Viana do Castelo que se veem impedidas de receber os seus aficionados". Os dois espetáculos iam decorrer em praças amovíveis, a montar em terrenos privados, e prometiam "cartéis de excelência".

"Nunca ninguém falou connosco. Fomos surpreendidos pelo anúncio. Vila do Conde não é terra de touradas e nós dizemos, de forma firme, que não queremos isto em Vila do Conde. Não é nada contra as touradas. Onde é tradição, cada um sabe de si. Aqui não é", afirmou, ao JN, o presidente da Câmara de Vila do Conde, Vítor Costa, que garante que não irá permitir a realização da corrida em Bagunte.

É verdade que o licenciamento da atividade em si cabe à Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC), mas "há outras autorizações que ficam nas mãos das autarquias (nomeadamente, relativamente ao ruído)" e dependentes ainda de pareceres da autoridade policial competente (GNR, no caso) e da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Viana e Póvoa sem touradas

Em Viana, a praça de touros, inaugurada em 1948, recebeu a última corrida em 2008. Um ano depois, o concelho tornou-se o primeiro município anti-touradas em Portugal. Em 2012 e 2013, ainda houve corridas em praças amovíveis, mas, desde então, a Câmara tem conseguido impedir a sua realização. Agora, no lugar da praça está já em construção o novo complexo desportivo, num investimento de 3,7 milhões de euros.

Em agosto de 2018, a praça de touros poveira recebeu a sua última corrida. A Câmara já havia anunciado a demolição do espaço, que dará lugar ao pavilhão Multiusos Póvoa Arena. Em 2019 e 2020, a PróToiro - Federação Portuguesa de Tauromaquia anunciou corridas na Póvoa. Terrenos privados, praças amovíveis. Nunca se concretizaram.

Em dezembro de 2020, quando a demolição da praça de touros começou e a obra do Póvoa Arena se preparava para arrancar em força (num investimento superior a 8,7 milhões de euros), a Patripove - Associação de Defesa e Consolidação do Património Poveiro, deu entrada de uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto. A obra parou. Já em abril deste ano, o tribunal deu razão à autarquia, mas até agora a obra ainda não avançou.