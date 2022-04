Câmara de Vila do Conde notifica Elisa Ferraz para legalizar a moradia

A Câmara de Vila do Conde vai notificar a ex-presidente, Elisa Ferraz, para legalizar o anexo clandestino da sua moradia. A autarquia confirma que a moradia, onde Elisa Ferraz vive há 21 anos, tem uma garagem ilegal e vai, agora, exigir-lhe que regulariza a situação e averbe para o seu nome o processo urbanístico, ainda em nome do anterior proprietário.

"A confirmação da situação de ilegalidade e em obediência aos princípios de legalidade, igualdade e proporcionalidade, cumpre à Câmara a obrigação legal de intimar a visada para: promover uma alteração ao alvará de loteamento para regularizar a mencionada área ilegal de anexos; e averbar para o seu nome o processo urbanístico", afirma, em comunicado, a Câmara de Vila do Conde.

Conforme o JN noticiou, a ilegalidade foi denunciada pelo jornal Público, a 19 de abril. Face à gravidade da situação e à reação de Elisa Ferraz, que, em declarações à agência Lusa, considerou a notícia "uma vil perseguição política do mais baixo nível que o atual presidente da Câmara me está a fazer", a autarquia mandou averiguar o caso.

Agora, uma semana depois, reconhece haver uma ilegalidade com mais de duas décadas na moradia, comprada em 2001 pelo casal Ferraz, já que o anexo/garagem não cumpre o projeto aprovado, nem o alvará de loteamento.

Para que a alteração ao alvará de loteamento seja aprovada, explica ainda a autarquia, é "obrigatória anuência dos restantes proprietários do loteamento, a validação pelos serviços técnicos do município, o pagamento das inerentes taxas e a emissão de posterior aditamento ao alvará". Caso contrário, a garagem terá mesmo que ser demolida.

Elisa Ferraz terá ainda que averbar para o seu nome o processo urbanístico, que ainda tem como titular a "Descendência Campos Sociedade Imobiliária, Lda.", uma empresa do grupo do presidente do Rio Ave, António da Silva Campos.

No seu último mandato (2017/2021), lê-se ainda no comunicado, Elisa Ferraz, à época presidente e com o pelouro das Obras Particulares, "validou várias alterações a esse título legal no mesmo loteamento em imóveis vizinhos".