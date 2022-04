Câmara de Vila do Conde vai acabar com atalho para camiões

Ana Trocado Marques Hoje às 15:56 Facebook

A Câmara de Vila do Conde vai proibir o trânsito a pesados na Rua do Loureiro, em Árvore. A via, estreita, em paralelo, sem passeios e com casas dos dois lados, serve de atalho para chegar à A28. Os moradores desesperam com o barulho, a trepidação e os danos nas casas e nem a velhinha Capela de Nossa Senhora da Boa Nova escapa. O JN denunciou o caso na segunda-feira. A autarquia dizia, na altura, estar a tentar resolver o problema. Mas dias depois, chega a solução.

"Vamos fazer ali alterações e já marcamos uma reunião com a Polícia Municipal, a nossa divisão de trânsito e a GNR, no sentido de garantirmos o cumprimento das novas regras", explicou, ao JN, o presidente da Câmara, Vítor Costa.

Assim, na Rua do Loureiro, o trânsito será proibido a pesados, no troço entre a EN104 e a Rua da Varziela, e a Rua José Francisco Martins passa a ser apenas pedonal (serão colocadas floreiras em pedra, a fim de impedir a passagem de viaturas). Na Rua da Varziela, onde há também uma zona habitacional, serão colocadas lombas para controlo de velocidade.