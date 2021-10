Camião tombado na A28 faz três feridos e causa fila de quilómetros

JN Hoje às 09:51 Facebook

Um acidente com um camião, na A28, em Vila do Conde, causou três feridos e está na origem de uma fila com mais de sete quilómetros, no sentido Norte-Sul.

O acidente, que também envolveu um ligeiro, ocorreu na curva em frente ao outlet, em Mindelo, Vila do Conde. O pesado arrastou os separadores da via.

O acidente causou ferimentos em três pessoas, uma assistida no local e duas transportadas para o hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos.

Segundo a Divisão de Trânsito da GNR do Porto, que deslocou uma brigada para o local, o acidente ocorreu por volta das 8 horas da manhã desta sexta-feira, ao quilómetro 19,6 da A28, no sentido Norte-Sul, Viana do Castelo Porto.

O trânsito circula condicionado à via da esquerda.