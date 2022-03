Caminhada com Aurora Cunha para ajudar Pipinho

Ana Correia Costa Hoje às 16:37 Facebook

Twitter

Partilhar

"Nesse dia, vamos todos caminhar pelo Filipe". O dia é o próximo domingo, e o apelo é de Bruno Brini, da Associação Desportiva de Árvore Forças Segurança Unidas (ADAFSU), que organizou um evento solidário para ajudar a pagar as terapias intensivas de Filipe Ferreira, o jovem de Avintes, Gaia, que todos conhecem como Pipinho e cuja doença rara - a síndrome de Norrie - não o deixa andar, ver ou falar.

"Foi uma ação planeada em conjunto com a [antiga atleta] Aurora Cunha. A ideia partiu dela, porque já tinha ido a um torneio nosso e conheceu o Pipinho. Entrou em contacto comigo e disse que queria ajudar. E tivemos esta ideia, de fazer uma caminhada", conta o presidente da associação de Vila do Conde.

"O objetivo é que esteja muita gente, porque isso é sinal de que vamos ter uma boa ajuda para o Filipe. Sabemos que as sessões de fisioterapia são muito dispendiosas", lembra Bruno Brini, sublinhando que o valor das inscrições, que custam cinco euros, reverte na totalidade para as terapias do rapaz de 16 anos, que têm um custo de quase dois mil euros por mês.

Planeada há algum tempo, a iniciativa não poderia acontecer em melhor altura para a família de Pipinho, a sobreviver apenas com o ordenado mínimo auferido pelo pai do adolescente, Nelson Ferreira, que está de baixa e teve de suspender a recolha de sucata, atividade que ajudava a pagar as terapias, devido a problemas de saúde da mulher. "Estou com baixa e a olhar pelo Filipe e pela Mara, que é a cuidadora dele. Neste momento, não posso sair de casa, porque não posso deixá-la sozinha", justifica.

A caminhada, que terá Aurora Cunha como madrinha, inicia-se às 10 horas, na praia da Areia, em Árvore, onde às 11.30 haverá uma aula de zumba. Todos os participantes terão direito a uma rifa, e no final do evento será sorteado um telemóvel e uma máquina de café. Também é possível ajudar com donativos, através da página de Facebook solidária "Todos juntos pelo Filipe Ferreira".