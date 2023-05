JN Hoje às 16:45 Facebook

Um carro despistou-se, este domingo à tarde, na A28, em Modivas, Vila do Conde, mas não há registo de feridos.

O veículo seguia no sentido Porto/Vila do Conde e o despiste aconteceu do lado da faixa de emergência, o que contribuiu para não afetar muito o trânsito.

O alerta da ocorrência foi dado às 14.54 horas e quem viajava no carro não sofreu ferimentos.

O veículo embateu nas proteções da berma, com danos bem visíveis.

Os Bombeiros de Vila do Conde e a GNR estiveram no local.