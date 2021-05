Miguel Amorim Hoje às 19:25 Facebook

Um incêndio, esta sexta-feira, à tarde, em Tougues, Vila do Conde, deixou inabitável uma casa de três andares, em madeira. Não há feridos a registar.

O alerta foi dado quando passava das 17 horas.

O fogo na Rua Central, em Tougues, Vila do Conde, começou no sótão e terá alastrado aos restantes pisos da habitação, deixando-a inabitável.

Os Bombeiros de Vila do Conde estiveram no local com 12 operacionais. A GNR da Póvoa de Varzim também esteve presente.