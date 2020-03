Caso confirmado de Covid-19 em serviço da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde

César Castro Ontem às 23:35, atualizado hoje às 00:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi confirmado esta quinta-feira um caso de infeção do Covid-19 no atendimento permanente da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. Este serviço da unidade de saúde está fechado temporariamente.

A unidade de saúde publicou um aviso na porta das instalações a informar que um dos seus serviços está encerrado temporariamente devido "um caso de infeção pelo SARS-CoV2 de um doente que foi atendido no serviço de Atendimento Permanente".

A Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde informa que está a "adotar as medidas de contenção recomendadas" e que a a duração do encerramento dependerá das autoridades de saúde.

O JN sabe que os funcionários estão em "isolamento social" e o serviço em causa está a ser desinfetado.