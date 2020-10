Cemitérios em Vila do Conde encerrados nos dias 31 de outubro e 1 de novembro

César Castro Hoje às 21:45 Facebook

À semelhança da Póvoa de Varzim, também a Câmara Municipal de Vila do Conde, no distrito do Porto, decidiu encerrar os cemitérios do Monte do Mosteiro e de Caxinas e Poça da Barca nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, Dia de Todos os Santos.

O objetivo é evitar aglomerações suscetíveis de potenciar focos de propagação do novo coronavírus devido à pandemia de covid-19. A decisão foi esta anunciada esta sexta-feira à noite e segue as recomendações da Autoridade de Saúde Local.

"Lamentamos profundamente esta determinação, sabendo do significado emocional que todos sentimos na visita nestes dias aqueles que de entre nós já partiram. Apelamos à vossa compreensão para esta medida cujo único objetivo é promover a segurança de todos", lê-se numa nota oficial publicada na página da autarquia.

Segundo os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, desde o início da pandemia, o concelho de Vila do Conde registou 930 casos de covid-19.

Também esta sexta-feira a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, concelho vizinho, tinha anunciado o encerramento dos cemitérios municipais da cidade precisamente nesses dois dias.