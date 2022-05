Centenas de obras abandonadas à porta de prédio em Vila do Conde

Centenas de quadros, esboços, estudos e esculturas do pintor catalão Josep Porta Missé foram deixadas à porta de um prédio, em Vila do Conde. As obras de arte são autênticas. A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso, mas tudo indica que se trata de uma questão relacionada com a herança. As autoridades espanholas já foram contactadas. Até lá, as obras de arte estão à guarda da PJ.

"Era aqui um corrupio de polícia nunca visto!", explicou, ao JN, um dos moradores do edifício Bissau, na Rua Independência da Guiné, no centro da cidade.

O alerta, contou, terá sido dado pelos próprios bombeiros, que foram à rua alertados para a presença de um indivíduo embriagado caído na via pública. Em menos de uma hora, havia já um batalhão de gente. Eram 9 horas. "Houve vizinhos que se aperceberam. Foi tudo descarregado de madrugada por dois indivíduos de uma transportadora", continuou a contar o mesmo morador.