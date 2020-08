Centenas fazem fila no outlet de Mindelo apesar de surto em Vila do Conde

JN Hoje às 22:07 Facebook

Twitter

Partilhar

À hora de almoço, chegaram a ser mais de 400 os que, à porta, aguardavam para entrar no Vila do Conde Fashion Outlet.

Ao início da tarde, dada a confusão, a Administração do outlet instalou barreiras e destacou seguranças para organizar as filas e garantir distanciamentos entre quem esperava vez para entrar no centro comercial.

Nem o facto de o concelho estar a braços com o mais preocupante surto da covid-19 da região norte assustou quem quis aproveitar os descontos da última quinta-feira do mês.

Só no concelho de Vila do Conde, o recente surto de covid-19 já infetou cerca 200 pessoas, sendo que desde o início da pandemia já se registaram 645 casos.

Entre eles, estão doze pessoas da comunidade piscatória de Vila do Conde e Póvoa de Varzim infetadas com o novo coronavírus. O caso obrigou a que 90 pescadores ficassem em isolamento e cinco embarcações tiveram de parar de trabalhar.