Centenas sem aulas de natação após resultados autárquicos

Câmara de Vila do Conde suspende contrato com empresa que assegura professores. Há centenas de utentes à espera.

As aulas de natação de centenas de crianças, adultos e idosos nas piscinas municipais de Vila do Conde e de Mindelo estão suspensas. O ano letivo deveria começar a 1 de outubro, mas, a 26 de setembro, Elisa Ferraz perdeu as eleições. Quatro dias depois, os pais receberam um email: o início das aulas ficou adiado para data a definir. O contrato com a empresa que assumia a coordenação técnico-pedagógica foi suspenso. A Câmara está em silêncio.

O concurso público para a prestação de serviços de coordenação técnico-pedagógica e monitorização de aulas de natação, hidroginástica, fisioterapia, desporto sénior e fórum sócio-ocupacional nas piscinas municipais - polo de Vila do Conde e polo de Mindelo foi aberto a 6 de agosto com 30 dias para apresentação de propostas.