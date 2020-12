Centro de Artes Náuticas na antiga Seca do Bacalhau já tem "luz verde"

Ana Trocado Marques Hoje às 14:49 Facebook

Um Centro de Artes Náuticas (CAN) que, ali recorde, por um lado, a secagem do bacalhau que tantas mulheres emprego, e, por outro, a secular arte da construção naval em madeira. É esta a proposta da Câmara de Vila do Conde para o edifício da antiga Seca do Bacalhau. À segunda, o PS manteve o "não", mas o PSD disse "sim" e o CAN vai mesmo avançar.

"A candidatura está à espera desta decisão. Podemos perder esta oportunidade", alertou a presidente da Câmara, Elisa Ferraz. A autarquia submeteu a construção do CAN ao programa Cultura EEA Grants. Poderá ir buscar até 750 mil euros para edificar o espaço, que será um misto de museu - da história da construção naval e da secagem do bacalhau -, centro interpretativo e oficina, com uma pequena residência para acolher construtores navais nacionais e estrangeiros, promovendo a partilha de saberes.

O CAN, acredita a Câmara, viria fortalecer a candidatura em curso da construção naval a Património Imaterial da Humanidade da UNESCO.

Mas para finalizar o processo, era necessário revogar o antigo Plano de Pormenor (PP) da Seca do Bacalhau de Vila do Conde, aprovado em 2004, que previa a demolição da antiga Seca e a construção, no seu lugar, de uma zona de restaurantes e bares, um parque de estacionamento e uma bomba de gasolina. Sem privados interessados, o projeto nunca avançou.

Em setembro, a suspensão do PP foi à assembleia municipal. Chumbou com os votos contra do PS e do PSD.

Agora, dois meses e meio depois, Elisa Ferraz fez um vídeo, juntou-lhe imagens do projeto e explicou a ideia. O PSD deu "luz verde": "É uma proposta com mais elementos e mais conteúdo. Fez um vídeo esclarecedor. Pena é que não seja mais vezes assim. Não passamos "cheques em branco"", afirmou Luísa Maia.

Já o PS manteve o voto contra. "Se vamos revogar um PP, deveríamos ter outro PP. Senão, aquela zona fica livre para fazer ali o que entender, inclusive para especulação imobiliária", afirmou João Fonseca.

"Não vamos construir nada ali. Queremos manter aquela memória. Especulação é o que está no PP", frisou Elisa Ferraz, ela que, em 2004, ainda como vereadora do executivo socialista de Mário Almeida aprovou o PP.