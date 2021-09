Chegam cada vez mais estrangeiros a Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 13:49 Facebook

Quem se mudou destaca a pacatez, a qualidade de vida e as praias, a dois passos do Porto.

"Quando passo a ponte, a beleza do encontro do rio com o mar, a nau, a arquitetura... sempre abro um sorriso. Tem um brilho especial", diz Ticiana Carvalho Pereira, sem hesitar. O casal deixou Salvador, Brasil, há três anos. Com o filho a crescer, queriam uma vida "segura", sem andar sempre "em estado de alerta". Assentaram arraiais em Vila do Conde, nasceu o segundo filho, já compraram casa. Ela bióloga, ele engenheiro mecânico. Vieram "para ficar".

O concelho foi, entre os 18 do distrito do Porto, o que mais cresceu (1,7%). A vizinha Póvoa de Varzim ficou em segundo lugar (1,4%). Ambos contrariam a tendência nacional (-2%) e distrital (-1,7%). A tranquilidade, as praias, a qualidade de vida e a proximidade do Porto são atrativos, a que se junta, no caso de Vila do Conde, o património.