Chuva deu tréguas e não destruiu tapetes floridos de Vila do Conde

Cansado, mas "feliz e muito orgulhoso". Assim estava Manuel Pacheco. Ao meio-dia desta quinta-feira, ainda não tinha ido à cama. Foi ele um dos obreiros do tapete de flores da Rua da Misericórdia, em Vila do Conde: 4,4 metros de largura por 140 de comprimento.

Tudo feito numa noite, após três semanas de desfolhada e muitas idas aos campos para a preparar a procissão do Corpo de Deus que sai a cada quatro anos. Mesmo sob ameaça de chuva, o padre saiu com a sagrada hóstia e percorreu os corredores coloridos. E não choveu.



Ao início da noite de quarta-feira, a chuva atrasou o trabalho e ainda ameaçou estragar a festa, mas ali ninguém desiste e S. Pedro acabou por dar tréguas. Começaram às 23 horas. Acabaram às 10.30. Lá e em 11 outras ruas do centro histórico, cerca de 1000 pessoas trabalharam toda a noite para cumprir a tradição com mais de 500 anos e a cidade acordou com três quilómetros de tapetes de flores.

"Estão lindos, lindos! Isto é mesmo um espetáculo", atira Conceição Silva, enquanto calcorreia uma das ruas estreitas do casco velho. É de Famalicão. Faz questão de ir sempre que há tapetes. Na rua, há milhares que, em fila indiana, apreciam o trabalho e tiram fotografias às "obras de arte".

Toneladas de funcho, buxo, cedro, hortênsias, rosas, gerbérias, cravos, entre outras, transformam-se ora em flores gigantes, ora em formas geométricas. Nas pontas de cada tapete, há elementos religiosos, desejos de paz ou alusões a tradições.