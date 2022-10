Chuva inunda EB 2,3 Frei João e obriga a fechar escola

O temporal que se fez sentir na última noite inundou parte da EB 2,3 Frei João em Vila do Conde. A escola encerrou portas esta manhã, mas as aulas serão, agora, retomadas já esta tarde. A "Frei João" tem cerca de mil alunos do 5.º ao 9.º ano de escolaridade.

Ao que conseguimos apurar, a água terá entrado nas áreas comuns do polivalente e corredor e em duas salas, pelo que a direção decidiu encerrar portas, deixando centenas de alunos sem aulas. Durante a manhã, decorreram os trabalhos de limpeza e, à hora de almoço, a escola voltou a abrir portas para servir refeições e assegurar as aulas da parte da tarde.

"Neste momento, a situação já está resolvida", explicou, ao JN, o presidente da Câmara, Vítor Costa, que esteve, durante a manhã, na "Frei João" para avaliar a situação. Não houve, garante, estragos a registar. Apena, frisou, "uma pequena inundação, decorrente da elevada pluviosidade que se fez sentir num curto espaço de tempo".

A autarquia, esclareceu ainda, esteve durante toda a manhã no terreno a resolver pequenos problemas: um ou outro corte de via, cursos de água que transbordaram, mas "nenhuma situação grave".

A EB 2,3 Frei João foi, recorde-se, inaugurada em 2015, depois de profundas obras de remodelação que praticamente reconstruíram toda a escola e onde foram gastos cerca de sete milhões de euros. A obra iniciou-se em fevereiro de 2010, teve problemas vários e chegou mesmo a estar parada durante vários meses. Acabaria por ser concluída cinco anos depois.

O JN contactou a EB 2,3 Frei João, mas a direção recusou prestar quaisquer esclarecimentos sobre o caso.