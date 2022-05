Cid, Zambujo, David Carreira e Toy no S. João de Vila do Conde

Quase um mês de festa, seis grandes concertos, a exposição de mastros, as cascatas, o desfile de Mordomas, o regresso do Festival de Novos Talentos, as Marchas Luminosas dos ranchos do Monte e da Praça e o fogo-de-artifício na grande noitada. Será assim, este ano, o S. João em Vila do Conde. Depois de dois anos de interregno forçado pela pandemia, as festas do padroeiro da cidade regressam em força. É de 3 a 24 de junho.

O programa começa, oficialmente, na sexta-feira, dia 3. A iluminação de S. João é ligada às 21.15 horas. Pouco depois, é a fadista Carminho a abrir o ciclo de seis concertos. É no Cais da Alfândega às 21.30 horas.

José Cid sob ao palco no dia seguinte, à mesma hora e no mesmo local. Dia 9 é a vez de António Zambujo, no dia 10 David Carreira - o único que subirá ao palco não na Alfândega, mas no Parque João Paulo II, nas Caxinas - e no dia 18 os HMB.

A 11 de junho é inaugurada, na Praça da República, a exposição dos Mastros, que, vindos de todas as freguesias do concelho, se juntam, assim, à festa. O Desfile de Mordomas é nessa noite na Praça Vasco da Gama.

Este ano, regressa ainda o Festival de Novos Talentos (de 20 a 22) e, nos dias 11 e 18, há visitas guiadas gratuitas para conhecer melhor as tradições de S. João da cidade.

Na grande noitada de S. João, as Marchas Luminosas dos dois ranchos da cidade abrem a festa às 22 horas. O fogo-de-artifício no estuário do Ave é à 1.30 da madrugada e, meia hora mais tarde, é Toy quem vai animar a noite com um concerto no Cais da Alfândega.

No dia do padroeiro, há procissão à tarde e, à noite, a ida dos ranchos à praia e o espetáculo de fogo preso fecham o programa.