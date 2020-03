Comunidade chinesa de Vila do Conde doa 1500 máscaras

Ana Trocado Marques Hoje às 20:50 Facebook

A comunidade chinesa de Vila do Conde doou, esta segunda-feira, 1500 máscaras cirúrgicas à Câmara Municipal da cidade.

Com a mensagem "Força Portugal", a jovem Jie Zheng, que tem uma loja na zona industrial da Varziela, foi entregar o material de proteção à presidente da Câmara, Elisa Ferraz, num gesto de solidariedade para com a cidade que a acolhe há vários anos.

A autarca agradeceu o material de proteção, numa altura em que, com os números de infetados com o novo coronavírus a subir um pouco por todo o país, escasseiam máscaras. Elisa Ferraz disse ainda que metade das máscaras seguiram viagem para o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde para proteger quem mais precisa: os profissionais de saúde e os mais debilitados.

Em Vila do Conde, e mais especificamente na zona industrial da Varziela, há 200 armazéns, quase todos propriedade de cidadãos chineses. Estima-se que, ali, residam mais de dois mil.