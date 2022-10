Concessionária da água sorteia carro para atrair clientes

Ana Trocado Marques Hoje às 07:36 Facebook

Há 39 mil casas sem ligação à rede nos seis concelhos da Indaqua. Empresa perde pelo menos uma verba de 780 mil euros por mês.

A Indaqua vai sortear um Fiat 500 e seis bicicletas elétricas por todos os novos clientes que aderirem à rede de água ou de saneamento até 20 de novembro nos concelhos de Matosinhos, Vila do Conde, Santo Tirso, Trofa, Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira. A ideia é baixar os números dos que, tendo a rede à porta, não fazem a ligação. Nos seis concelhos são quase 39 mil. A situação custará à concessionária, no mínimo, 780 mil euros por mês.

"Queremos sensibilizar os habitantes para esta realidade, incentivando-os a seguir a opção mais segura: contar com as redes públicas para ter acesso a água 100% controlada e ao correto encaminhamento e tratamento de águas residuais", explica o responsável de comunicação da empresa que detém a concessão da rede nos seis municípios. Luís Lourenço diz que a campanha "Ligar é ganhar" é "uma forma inovadora de contribuir para a sensibilização ambiental" com prémios "também eles promotores da sustentabilidade".