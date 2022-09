Concurso para a nova esquadra da PSP lançado em breve

Obra deverá arrancar antes do final do ano. Edifício vai acolher a Divisão Policial Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Santo Tirso, a esquadra de Vila do Conde, a Investigação Criminal e o Trânsito.

A Câmara de Vila do Conde vai abrir concurso para a construção da nova esquadra da PSP. O espaço, que será edificado na rua Baltazar do Couto, vai custar entre 3,5 e 4,2 milhões de euros e, avançando ainda este ano, ficará pronto no final de 2024. O presidente da Câmara, Vítor Costa, diz que é, finalmente, o fim de 26 anos de promessas e adiamentos.

"A esquadra será uma realidade", garante o edil, que quer ver a obra arrancar "o mais breve possível". Vítor Costa explica que a obra está orçada em 3,5 milhões de euros, que poderão chegar aos 4,2 milhões, aplicados os 20% acima do preço base previstos pelo mecanismo de revisão extraordinária de preços.

O terreno, que será doado pela autarquia, está disponível há muito. A promessa tem 26 anos. Em julho de 2019, o protocolo de cooperação entre a autarquia, o Ministério da Administração Interna (MAI) e a PSP foi, finalmente, assinado, ainda no mandato da anterior presidente da Câmara, Elisa Ferraz. A portaria que deu "luz verde" ao MAI para assumir os encargos foi publicada em Diário da República em dezembro de 2020.

Agora, o concurso está prestes a ser lançado e Vítor Costa desvaloriza o problema do financiamento, levantado, anteontem, na Assembleia Municipal pela oposição: é que, na portaria, o investimento previsto é de três milhões.

"Há um compromisso do MAI e isso é o mais importante. Vamos abrir o concurso e, depois, veremos. Mas, se a Câmara for chamada a colaborar para que tenhamos melhor segurança, estaremos disponíveis", frisou.

O novo edifício albergará, para além da esquadra da PSP, a Divisão (que superintende Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Santo Tirso), bem como a 8.ª Esquadra da Divisão de Investigação Criminal (sedeada nas Caxinas), e a de Trânsito, localizada na Póvoa.