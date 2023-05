Condomínio de luxo em zona de dunas licenciado após parecer negativo

Câmara de Vila do Conde nega ilegalidade e diz que APA está enganada. Moradores pedem atuação.

É um edifício de três andares, com 11 apartamentos, que está a ser construído a 50 metros da zona dunar, em cima da faixa de proteção costeira, em Mindelo, Vila do Conde. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) chumbou a obra, que viola o atual POC (Programa da Orla Costeira) Caminha-Espinho, mas a Câmara licenciou e garante que, à época, vigorava o POC anterior e, portanto, está "tudo legal". Moradores e ambientalistas reclamam. A APA diz que é um "ato administrativo nulo", mas ninguém pára a obra.

"Esta é a única duna que nos protege dos avanços do mar e é o limite da primeira reserva natural de Portugal [a Reserva Ornitológica de Mindelo (ROM)]", afirma uma das moradoras, perante o prédio que cresce a olhos vistos. Os que ali moram constituíram o grupo "Preservar Mindelo". Fizeram queixas e reclamações. "Dão-nos razão, mas não agem", lamenta. Não dão a cara por temerem represálias.