Construção naval em madeira ruma a património cultural

Cinco anos depois, a inscrição da construção naval em madeira no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI) está finalmente em consulta pública.

Pelo país, há 35 candidaturas em apreciação. Se, por um lado, os processos se arrastam - muitas vezes, uma mão-cheia de anos; por outro, é também verdade que são cada vez mais as propostas a chegar e, de norte a sul, aumenta a consciência do valor das artes e tradições.

No século XV, com os Descobrimentos no auge, Vila do Conde era o maior construtor de naus e caravelas do reino. A cidade fez-se gente à boleia de uma construção naval pujante. Nos anos 60/70/80 do século passado, os estaleiros vila-condenses empregavam centenas e dali saiu boa parte da frota pesqueira portuguesa. Hoje, os barcos novos são de alumínio e fibra. Já não há novas construções. Entre os jovens, ninguém aprende. Nos estaleiros, não restam mais de uma dúzia de construtores navais, apenas três capazes de "riscar" um barco e todos com mais de 60 anos. São os únicos no país e dos poucos do Mundo, fiéis depositários de rituais com mais de um século e de um saber-fazer que não vem nos livros e que, por ali, ia passando de mestre para aprendizes, de geração em geração.