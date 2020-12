Ana Trocado Marques Hoje às 15:07 Facebook

Uma criança ficou ferida, esta quarta-feira manhã, num incêndio na rua de S. Lázaro, em Guilhabreu, Vila do Conde. O fogo deflagrou na sala na habitação, onde o menino vivia com os pais, e acabou por não provocar danos de maior. Ainda assim, devido à inalação de fumos a criança foi transportada à pediatria do Hospital de S. João, no Porto.

O alerta caiu no quartel dos Bombeiros de Vila do Conde às 11.16 horas. No local estiveram três viaturas e sete elementos.