De bicicleta com a gata por uma escola na Guiné

Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O projeto "Histórias ao Quadrado", com que Gil Ramos se estreou na aventura da escrita, já tinha o desígnio de apoiar as crianças de Dulombi, uma aldeia remota da Guiné-Bissau, mas, depois de um temporal ter arrasado a escola primária do povoado, a venda dos livros passou a reverter para a reconstrução do edifício. E pedalar pelo Minho, com a gata Cookie Maria, vai ajudar a promover o quarto volume.

Com o regresso a casa, em Árvore, Vila do Conde - previsto para este domingo, esta nova viagem de Gil, de bicicleta e com a companheira de quatro patas, servirá "para construir o resto da escola".

Enquanto não se refaz o edifício, as 120 crianças que lá estudam têm de frequentar as aulas no jardim de infância construído pela Missão Dulombi, uma iniciativa humanitária que Gil criou com o primo, em 2010, para ajudar os meninos da aldeia homónima situada em Galomaro, na região de Bafatá, onde o pai, Fernando Ramos, estivera mobilizado durante a Guerra do Ultramar.