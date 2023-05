Homem com deficiência filmado na EN13 diz que foi alvo de "maldade"

Paraplégico seguia numa cadeira de rodas acoplada a um equipamento elétrico que recebeu da Segurança Social e que lhe dá mobilidade. Não cometeu nenhuma infração.

Quando, anteontem à noite, André Rocha começou a receber mensagens com o vídeo viral em que era ele o protagonista, ficou incrédulo: alguém o tinha filmado de costas, a circular na EN13, em Modivas, Vila do Conde, dando a ideia de que ia apenas numa cadeira de rodas, quando, na verdade, seguia com uma "handbike" - equipamento que permite transformar a cadeira de rodas numa espécie de triciclo elétrico -, e lançou as imagens nas redes sociais com um comentário depreciativo.

A legenda "Portugal no seu melhor" acabou por traduzir uma condenação, mas a verdade é que não existe qualquer regra que impeça a circulação destes veículos nas vias urbanas. "Não estou a fazer infração nenhuma, nem estou a fazer mal a ninguém", afirma André, que tem 40 anos e está paralisado do peito para baixo há cerca de cinco anos, devido a uma neuromielite ótica, doença autoimune que lhe inflama a medula.