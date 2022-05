JN Hoje às 13:37 Facebook

Um carro despistou-se esta sexta-feira de manhã e acabou parado na linha do metro, em Vila do Conde. Apesar de não haver feridos, o acidente obrigou os passageiros do metro a saírem das carruagens e caminharem até Vila do Conde.

O metro parou em Alto de Pega e os passageiros tiveram de sair e dirigir-se a pé até Vila do Conde.