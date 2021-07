Duas pessoas salvas de agueiro em zona não vigiada na Azurara

JN Hoje às 15:15 Facebook

Os elementos do "Projeto SeaWatch", pertencente à Autoridade Marítima Nacional, auxiliaram, no sábado, duas pessoas que se encontravam em dificuldades na água, numa zona não vigiada da praia da Azurara, em Vila do Conde.

As vítimas, um homem de 45 anos e uma jovem de 15 anos, foram auxiliadas depois de terem entrado num agueiro. O pedido de ajuda foi recebido pelos elementos do "Projeto SeaWatch" pelas 19 horas de sábado, tendo estes se deslocado de imediato para o local, refere nota da Autoridade Marítima Nacional.

Os elementos do "Projeto SeaWatch" entraram na água para auxiliar dois nadadores-salvadores que, ao aperceberem-se da situação, acorreram ao local não vigiado, para socorrerem as vítimas.

O homem e a jovem foram resgatados para o areal, não tendo necessitado de assistência médica.