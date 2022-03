Eleições no Centro Ciência Viva geram polémica

Elisa Ferraz diz-se expulsa e vítima de perseguição política por parte do atual presidente da Câmara. Vítor Costa garante que foi um processo normal.

"Expulsa sem aviso prévio", vítima de "inqualificável perseguição política". É assim que a ex-presidente da Câmara, Elisa Ferraz, diz ter sido "corrida" por Vítor Costa dos órgãos sociais do Centro Ciência Viva (CCV) de Vila do Conde. O atual presidente diz que foram "eleições normais", nas quais a Câmara foi chamada a indicar dois elementos. Ora, tendo Elisa Ferraz perdido as eleições, o seu cargo em representação do município "deixou de fazer sentido".

"A atual presidente da assembleia geral e fundadora deste projeto desde 2002, Elisa Ferraz, foi expulsa e desrespeitada no processo da eleição de novos elementos. (...) Não se respeita ninguém, age-se com raiva e prepotência, cometem-se ilegalidades de toda a ordem", afirma, em comunicado, o movimento independente NAU, liderado por Elisa Ferraz.