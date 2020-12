Eleições primárias no PS de Vila do Conde adiadas para 10 de janeiro

JN Hoje às 13:20 Facebook

As eleições primárias no PS de Vila do Conde para a escolha do candidato à Câmara Municipal de Vila do Conde foram adiadas para o dia 10 de janeiro.

A decisão do Secretariado do Partido Socialista de Vila do Conde e da Comissão Eleitoral é justificada com "a situação pandémica no concelho, inserido na lista de risco extremo para a transmissão da covid-19".

"Colocando em primeiro lugar a defesa da saúde pública e a segurança de todas as pessoas, designadamente dos seus militantes e simpatizantes, o PS verifica que não estão reunidas as condições para que o ato eleitoral decorra com a devida normalidade", dizem os socialistas.

Vítor Costa, presidente da Comissão Política Concelhia do PS de Vila do Conde concorre às Eleições Primárias, liderando a única candidatura apresentada até 16 de outubro, dentro do prazo fixado no Regulamento Eleitoral.

De acordo com o PS de Vila do Conde, estão aptos a votar nas Eleições Primárias 1411 militantes e 2412 simpatizantes, num total de 3823 inscritos nos cadernos eleitorais.