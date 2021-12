Elisa Ferraz garante que deixou 10 milhões e acusa Vítor Costa de mentir

Ana Trocado Marques Hoje às 18:54 Facebook

"Mentiras", "má-fé", "uma estratégia de maldizer". É assim que Elisa Ferraz reage às acusações de que deixou um "buraco" de 13 milhões de euros na Câmara de Vila do Conde. A ex-presidente garante que não deixou "uma única fatura por pagar". O recém-eleito Vítor Costa insiste no "empolamento de receitas", na "loucura" de lançar obras "em ano eleitoral". Pedro Soares, do PSD, deixa a pergunta: "Mas o diretor financeiro - o que agora diz que houve empolamento - não é o mesmo que há três meses dizia que estava tudo bem?". Certo é que a auditoria às contas do município está a caminho.

"Em oito anos, diminui a dívida em 32 milhões de euros. Deixei dez milhões em "caixa", provavelmente o maior saldo a transitar dos últimos 20 anos", afirmou, em conferência de imprensa, Elisa Ferraz, ao lado do ex-vereador das Finanças, Pedro Gomes. E aponta factos: o "buraco" de 13 milhões é "totalmente falso". "Há compromissos já assumidos para pagar em 2022, como em casa de qualquer pessoa - empréstimos, água, luz, gás"; "previsão de fundos comunitários sete milhões acima do real". "Falso". "Há candidaturas aprovadas de dez milhões. Três milhões foram já executados, o restante será pago à medida que for executado", frisa, apresentando o quadro das 12 obras inscritas.

A ex-presidente, eleita pelo movimento independente NAU, diz-se "tranquila" com a auditoria e aproveita para uma "alfinetada": "Seria interessante que fosse feita desde 2005", afirma, referindo-se ao período, entre 2005 e 2013 em que Vítor Costa era o vereador das Finanças do executivo Mário Almeida e a câmara caiu nas malhas do PAEL.

Quanto às motivações de Vítor Costa, foi clara": É uma estratégia de maldizer para camuflar um novo empréstimo bancário e pagar promessas eleitorais. Temo que a Câmara vá cair outra vez num ciclo de endividamento do qual tínhamos orgulhosamente saído", frisou, justificando o voto contra da NAU ao Orçamento para 2022 e ao novo empréstimo da Câmara.

E as acusações do diretor financeiro? "Um dia talvez alguém que não nós responda".

De manhã, Vítor Costa chamou os jornalistas para reafirmar o "buraco" de 13 milhões, já noticiado quarta-feira pelo JN. "As propaladas contas certas [de Elisa Ferraz] afinal estavam erradas", frisou, justificando, assim, o empréstimo de cinco milhões que terá que pedir para pagar compromissos já assumidos. O empolamento de receita, sublinhou ainda, é "algo completamente irregular" feito "por puro eleitoralismo". Quanto à responsabilidade de Nuno Castro, diz que o diretor financeiro pode "sugerir e alertar, mas a decisão é sempre do executivo". "Agora percebo porque é que, no pós-eleições, não houve qualquer passagem de dossiers. Está aqui a resposta", rematou, garantindo que, para que não restem dúvidas nenhumas, o processo para dar início à auditoria arrancou ontem mesmo.

Pedro Soares não consegue entender a "súbita" mudança de opinião do diretor financeiro e pede bom-senso aos dois lados da barricada, que, em tempos, integraram o mesmo executivo socialista. Já quanto ao orçamento, votou contra: "falta de ambição, promessas virtuais, nenhum esforço em prol da articulação do território, deixa de fora a ponte sobre o rio Este [uma das bandeiras do PSD]".