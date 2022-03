Elisa Ferraz suspeita de cedência de terreno nas Caxinas

Ana Trocado Marques Hoje às 15:58 Facebook

A ex-presidente da Câmara de Vila do Conde levanta suspeitas sobre a cedência do terreno para a construção do novo Centro de Saúde das Caxinas.

Elisa Ferraz fala em "estranhas alterações" ao PDM, quer "transparência e legalidade" e acusa a autarquia de estar a beneficiar a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC). O presidente, Vítor Costa, lamenta que quem deu "de bandeja" um terreno público a um privado esteja agora a questionar a legalidade de uma doação em sentido inverso.

A agora vereadora da oposição e líder do movimento NAU diz não ver "qualquer equilíbrio entre o que a Câmara prescinde em troca daquilo que recebe". Alega que a Autarquia - obrigada pelo protocolo a viabilizar o complexo da SCMVC, que ficará no mesmo lote - não apresentou quaisquer contas sobre o valor das taxas urbanísticas de que abdicará e da infraestruturação que, em troca do terreno, se compromete a pagar.