Em Vila do Conde cantou-se "Grândola, Vila Morena" na madrugada do 25 de Abril

Desde 1975 que, em Vila do Conde, 20 minutos depois da meia-noite, a cidade sai à rua para cantar a "senha" de abril no Largo dos Artistas.

Este ano, por causa da pandemia, o "Grândola, Vila Morena" não saiu à rua, mas chegou a todas as casas pela voz de Paulo Praça e dos muitos que, aceitando o desafio da autarquia, se associaram ao espetáculo virtual "Sentir Abril". Uma forma diferente de viver, em comunidade, a Revolução dos Cravos.

O espetáculo começou às 23.50 horas de sexta-feira e foi transmitido via Facebook na página da Câmara de Vila do Conde. "Sentir Abril" é da autoria de João Rei Lima, com rearranjos e interpretações musicais de canções emblemáticas associadas à revolução por Paulo Praça, André Lima e Pedro Zappa.

Meia hora mais tarde, às 00.20 horas, a compilação do "Grândola, Vila Morena" cantado por dezenas de vilacondenses que, durante a última semana, gravaram os seus vídeos e os enviaram à autarquia. E, como que por magia - da tecnologia, claro -, os rostos cantaram à janela de vários edifícios da cidade.

A ideia, explica a Câmara de Vila do Conde, foi assinalar, ainda que forma simbólica, a data que, anualmente, é comemorada no concelho, honrando, assim, "a memória da instauração da democracia e da devolução a todos os portugueses desse bem inestimável que é a liberdade, no espírito de união e de solidariedade que abril potenciou".