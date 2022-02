Empreendimento na entrada de Vila do Conde desembargado

Ana Trocado Marques Hoje às 17:33 Facebook

A Câmara de Vila do Conde desembargou a obra do Belamar Complexo. Em troca, a José Castro & Filhos compromete-se a comprar a parcela de terreno municipal, ilegalmente incluída no projeto, e a minimizar os impactos visuais do edifício de habitação e do cais de carga do hipermercado.

"O promotor urbanístico compromete-se, no prazo máximo de 30 dias, a formalizar a intenção de adquirir e/ou permutar o lote propriedade do município", diz o memorando de entendimento, assinado pela autarquia e pela José Castro & Filhos, a que o JN teve acesso.

No documento, a construtora admite que "extravasou o âmbito da licença concedida", nomeadamente ao avançar com as fundações e ao ocupar e incorporar, no projeto, um lote de 470 m2 que é propriedade do município. Diz ainda que, ao contrário do que alegou a ex-presidente, Elisa Ferraz, "era desconhecedora de qualquer impeditivo legal que obstasse à utilização da dita parcela" e, na Câmara, não há nenhum parecer jurídico que admita a aprovação do projeto sem a aquisição do referido terreno.