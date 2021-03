Encontrado corpo de jovem de 19 anos que desapareceu no rio Ave

Ana Trocado Marques Hoje às 11:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi encontrado esta quarta-feira de manhã o corpo do jovem de 19 anos que estava desaparecido, desde ontem à tarde, nas águas do rio Ave, no lugar da Espinheira, na Junqueira, em Vila do Conde.

Apesar da forte corrente, que dificultou os trabalhos durante várias horas, os mergulhadores conseguiram entrar nas águas do rio e encontraram o corpo do jovem.

No local estiveram as equipas de mergulho dos Bombeiros de Vila do Conde e do Batalhão de Sapadores do Porto e uma equipa de salvamento em águas bravas dos Bombeiros de S. Pedro da Cova (Gondomar).

O rapaz estava com um grupo de amigos a jogar futebol americano junto ao rio quando a bola caiu à água e, na tentativa de a apanhar, foi traído pela corrente e pelos redemoinhos.

Por terra, nas margens do rio, as buscas foram feitas por vários elementos da GNR apoiados por cães pisteiros.

O rapaz caiu à água esta terça-feira cerca das 17 horas. Vendo-o em aflição, um amigo ainda tentou salvá-lo, mas, a ser também ele arrastado pela corrente e puxado para o fundo, viu-se obrigado a largá-lo. Os amigos garantem que o jovem foi "sugado" pelas águas.

PUB

Os dez jovens, do lugar de Areia, na freguesia de Árvore, tinham ido de bicicleta até à pequena e isolada praia fluvial da Espinheira para passar a tarde.