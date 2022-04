Ex-autarca de Vila do Conde tem moradia com garagem ilegal

A ex-presidente da Câmara de Vila do Conde, Elisa Ferraz, vive, há 21 anos, numa casa com um anexo ilegal, que é usado como garagem.

De acordo com uma notícia do Público, na sua edição desta terça-feira, a moradia, perto da praia, terá sido comprada pelo casal Ferraz em 2001, já com a "garagem" construída.



A atual vereadora do movimento independente NAU tutelou as Obras Particulares na autarquia entre 2017 e 2021 e, à época, terá notificado vários vizinhos por edificações ilegais idênticas.



Contactada pelo JN, a Câmara não confirma a ilegalidade e diz "desconhecer por completo" a situação. Ainda assim, uma vez que foi denunciada - e publicamente -, Vítor Costa garante que vai "averiguar" e "agir em conformidade".



Elisa Ferraz não comenta.