Ex-vereadora da NAU integra executivo PS de Vila do Conde

A ex-vereadora da NAU, Dália Vieira, passa a fazer parte do executivo do PS de Vítor Costa.

Dália Vieira, que em abril se desvinculou no movimento independente de Elisa Ferraz, fica, agora, com os pelouros da modernização administrativa, da transição digital e do atendimento ao munícipe, pastas que assumiu pela NAU no mandato anterior. Vítor Costa diz que é algo "normal", no "espírito democrático" e "a bem de Vila do Conde". A NAU lamenta que o edil socialista "pague a traidores".

"Vítor Costa fomenta a divisão entre os vilacondenses, mente despudoradamente e paga a traidores", afirma, em comunicado, a NAU. O movimento independente de Elisa Ferraz lembra que, em abril, decidiu retirar a confiança política a Dália Vieira por esta ter aceitado o convite para assumir funções no executivo PS. Na altura, em declarações ao JN, Vítor Costa negou o convite. Afinal, diz, agora formalizou-se o que, há muito, era esperado.

"Desde abril que a dra. Dália se tornou independente. Mostrou sempre disponibilidade para servir Vila do Conde. Tem competências em áreas fundamentais. No espírito mais democrático e mais aberto possível, entendi incluí-la na firme convicção que será positivo para Vila do Conde", explicou, ao JN, Vítor Costa. O edil não vê "nenhuma incompatibilidade, nem incongruência política", uma vez que a ex-vereadora está "há mais de seis meses" afastada da NAU e lembra o "exemplo" de Jorge Sampaio que, depois de vencer as eleições para a Câmara de Lisboa, em 1989, optou por convidar todos os vereadores da oposição a assumir pelouros.

"O que me move, desde que iniciei funções como vereadora, em 2017, é o trabalho e a defesa de causas em que acredito procurando, com dedicação e empenho, promover o progresso do nosso concelho. Tal, significa exercer o meu mandato com único objetivo: servir Vila do Conde e os vila-condenses", afirma Dália Vieira, que recusa comentar as críticas da NAU. A vereadora diz que, nesta nova missão, o seu propósito é "o mesmo".

Dália Vieira, recorde-se, entrou no executivo de Elisa Ferraz em 2017, altura em que foi eleita vereadora. Em 2021, foi candidata nas listas da NAU. O movimento perdeu as eleições e Dália Vieira passou a integrar o executivo como vereadora da oposição.

Em abril, recorde-se, a NAU anunciou a retirada de confiança política a Dália Vieira, acusando-a de "deslealdade", no mesmo dia em que a ex-vereadora anunciou que se desvinculava do movimento independente, garantindo que iria "continuar a servir Vila do Conde e os vila-condenses, enquanto independente, desvinculada de partidos e movimentos".

Foi como independente que permaneceu, até agora, no executivo. Ontem, em reunião de câmara, Vítor Costa viu aprovada a sua proposta para integrar Dália Vieira como vereadora a tempo inteiro no executivo municipal.