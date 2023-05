Lares de Vila do Conde com salários em atraso e falta de higiene

Ana Trocado Marques Hoje às 13:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Baratas na cozinha e nos quartos, comida fora de prazo, salários liquidados "às pinguinhas", subsídios de férias por pagar, nem um cêntimo dos retroativos de 2021 e das horas extras feitas durante a pandemia, uma direção que os manda "comer relva". Está assim a Venerável Ordem Terceira de São Francisco, em Vila do Conde. A denúncia é do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP). A instituição não reagiu ao JN.

"Têm surgido, frequentamente, baratas na instituição, há produtos fora de prazo a serem confecionados e os trabalhadores estão preocupados com a segurança deles e dos utentes", explicou, ao JN, Célia Vareiro, do CESP, que, esta quarta-feira de manhã, se juntou às cerca de 40 trabalhadoras que se manifestaram à porta da Ordem Terceira e, em sinal de protesto, levaram um saco de relva. Quem lá trabalha, teme represálias e recusa falar das baratas e da comida fora de prazo, mas denuncia "as más condições" laborais.

"Tem sido muito difícil pagarem.. Em dezembro, não havia dinheiro. Depois, em fevereiro, a Câmara deu 40 mil euros para pagar os salários e, em abril, recebemos metade e a outra metade só chegou, agora, no dia 9. E, cada vez que fazemos alguma pergunta, somos logo atacadas pela direção que até já nos disse: se não têm que comer, vão comer relva", contou Conceição Silva, que, aos 50 anos, nunca imaginou ver a instituição numa situação tão má.