Feira de Artesanato de Vila do Conde: "Aqui o pessoal é comprador. Não vem só passear e ver os ranchos"

Feira de artesanato de Vila do Conde mantém-se até dia 7 de agosto nos jardins da avenida Júlio Graça. Há 200 artesãos para ver.

"Está a ser a melhor feira que faço aqui!", atira, sorrindo, Abílio Pereira, ele que é presença assídua na Feira Nacional de Artesanato (FNA) de Vila do Conde há 11 anos. Volvida a primeira semana na FNA, Abílio, que "até para o Japão" já vendeu peças, faz o resumo: "Tem aparecido muita gente e aqui o pessoal é comprador. Não vem só passear e ver os ranchos". A 44.ª edição do certame fica nos jardins da avenida Júlio Graça até 7 de agosto. São 11 mil metros quadrados e cerca de 200 artesãos na mais antiga mostra de artesanato do país.

Para os artesãos, vai contando Abílio enquanto entrelaça o vime e dá forma a um candeeiro, as feiras são, muitas vezes, "a melhor montra" e "um cartão-de-visita" que garante trabalho para o resto do ano. Aos 59 anos, o artesão de Barcelos, que começou na cestaria aos 14 anos, a fazer cestos para as vindimas, já fez quase todas as feiras e não tem dúvidas: "Vila do Conde é a melhor para vendas".