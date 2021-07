Feira de Vila do Conde é "balão de oxigénio" para artesãos

Ana Trocado Marques Hoje às 08:45 Facebook

Foi a primeira a avançar e, para já, não há outras mostras previstas. Boa adesão no primeiro fim de semana deixa artífices satisfeitos.

"É a nossa sobrevivência e a de muitos artesãos!", atira Abílio Cardoso, abrindo o sorriso. Aos 68 anos, o artesão da Trofa faz a Feira Nacional de Artesanato (FNA) de Vila do Conde desde o início. Este ano, é "particularmente especial": com os números da pandemia a subir, a FNA foi a única que arriscou avançar e, para os artesãos, há quase dois anos fechados em casa, é o ansiado regresso e um "balão de oxigénio importantíssimo". O primeiro fim de semana "superou as expectativas". A 43.ª edição da FNA fica até 8 de agosto.

Para a grande maioria, conta Abílio, as feiras são a "montra" e o "cartão de visita" que garante trabalho o resto do ano: "São as vendas e, às vezes até mais importante do que isso, são os contactos que fazemos nestas feiras", frisa. No stand, que divide com a mulher - também ela artesã, mas de trabalhos em feltro -, há quadros de ardósia, mobiles em forma de gaivota, cordas, carros, piões de madeira e tantos outros brinquedos tradicionais.