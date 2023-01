Garrafa lançada ao mar em Vila do Conde chegou à Galiza 13 anos depois

Ana Trocado Marques Hoje às 16:18 Facebook

"Boa Páscoa para todos - Areia Árvore". A curta mensagem foi encontrada dentro de uma garrafa por um casal, na Praia da Lanzada, entre O Grove e Sanxenxo, na Galiza (Espanha). Foi escrita a 1 de abril de 2010. Carmen Jorge e Óscar Fuentes querem, agora, encontrar o autor da missiva que andou quase 13 anos à deriva no mar.

"Adoraríamos conhecê-lo para que saiba que a sua mensagem chegou a alguém, que alguém a pode ler. Além do mais, tendo em conta que a origem da garrafa é Portugal, gostaríamos de partilhar com a pessoa que lançou a garrafa um bom prato de bacalhau!", afirmou, ao JN, Carmen, cada vez mais curiosa com o achado.

O casal de engenheiros florestais vive na província de Pontevedra. A 8 de janeiro, aproveitaram um domingo de sol para um passeio na Praia da Lanzada. No areal, entre a madeira e o plástico que a agitação marítima deixou, encontraram uma garrafa de vidro. Estava muito escurecida pelo tempo, mas ainda assim parecia ter "alguma coisa lá dentro, como um guardanapo ou algo assim". Curiosos com a possível mensagem no interior de uma garrafa, decidiram abri-la. Óscar bateu com uma pedra na tampa para que saísse e, no interior, encontrou o pequeno papel.