Gustavo "esteve muito bem" no jardim de infância

Em Vila do Conde, um jardim de infância reabriu com cerca de metade das crianças inscritas e conta receber mais alunos.

Gustavo foi uma das perto de 40 crianças que nesta segunda-feira regressaram ao jardim de infância (JI) da Associação de Solidariedade Social O Tecto, em Fajozes, Vila do Conde, onde estão inscritos, no total, cerca de 80 meninos, dos três aos cinco anos.

As educadoras "disseram que ele esteve muito bem", contou, ao JN, Sofia Barbosa, mãe do menino de três anos, que ficou "tranquila ao chegar [ao JI] e ver a forma como [as funcionárias] estavam, de touca e máscara". Entre outras normas, as crianças passaram a ter roupa e calçado para usar apenas no infantário.

Sílvia Cravo, coordenadora pedagógica do JI da Associação O Tecto, referiu ao JN que as crianças "não ficaram surpreendidas com as novas medidas" e "reagiram muito bem a esta nova rotina e realidade", dado que "foram sensibilizadas, por parte dos pais, para a nova reintegração".

A educadora disse ainda que "os pais e encarregados de educação não revelaram preocupação ao entregar os seus filhos, visto que a instituição informou-os atempadamente de todas as medidas a adotar". A instituição conta, por isso, "receber mais algumas crianças ao longo desta semana e da próxima".